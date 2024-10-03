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Синоптик рассказала о температуре в Москве до середины октября

Синоптик Позднякова: температура в Москве будет выше нормы до середины октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Температура воздуха в Москве будет выше нормы до середины октября. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале в четверг, 3 октября.

«4 и 7 октября максимальная температура воздуха будет повышаться до +18...+20 градусов. Это атлантические циклоны принесут тепло, а вместе с ним и дожди. Начало второй декады будет теплым, и лишь к середине месяца температура воздуха приблизится к норме. А затем не за горами и первые снежинки в воздухе», — цитирует Позднякова агентство городских новостей «Москва».

Она напомнила, что в прошлом году снег прикрыл землю 26 октября.

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Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал переменную облачность, без осадков и до +23 градусов в столичном регионе в четверг, сообщает «Москва 24».

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+9, пишет РИАМО.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что слабая магнитная буря класса G1 начнется на Земле поздно вечером 3 октября, сообщает 360.ru.

Ранее, 30 сентября, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что минувший сентябрь в Москве стал рекордно жарким и солнечным, а также занял третье место среди самых сухих сентябрей за всю историю наблюдений метеорологов в городе начиная с 1780 года.

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