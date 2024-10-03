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Гастроэнтеролог назвал частые причины нарушения всасывания витаминов

Врач Харченко: неравномерный выброс желчи ухудшает всасывание витаминов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Витамины — жизненно важные элементы питания, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма. Однако различные расстройства ЖКТ могут мешать организму их усваивать. Самой частой причиной нарушения всасывания витаминов является дискинезия желчевыводящих путей, то есть неравномерный выброс желчи. Подробности об этом 3 октября в интервью с «Газетой.Ru» рассказала гастроэнтеролог Европейского медицинского центра ЕМС Наталья Харченко.

По словам специалиста, в первую очередь нарушается усвоение жирорастворимых витаминов А, D, E и К. Отток желчи может быть затруднен из-за стресса, который влияет на гормональные и нервные сигналы. Другим значимым фактором считается недостаток полезных жиров в рационе. Подобный дефицит замедляет работу желчевыводящих путей и приводит к образованию густой желчи и камней в желчном пузыре.

Симптоматика дискинезии желчевыводящих путей может включать боль или тяжесть в правом и иногда левом подреберье, тошноту, горечь во рту, вздутие живота и нарушение стула.

«Помимо неравномерного выброса желчи к нарушению всасывания витаминов могут привести заболевания кишечника (например, дисбактериоз, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит и другие), заболевания желудка и поджелудочной железы (гастрит, язвенная болезнь), а также нарушения в работе печени и другие», — отметила гастроэнтеролог.

Врач уточняет, что подобные заболевания приводят к тому, что на одном из этапов пищеварения еда не проходит нужную обработку и не усваивается так, как должна.

«Иногда она просто не смешивается с пищеварительными ферментами и желудочным соком, организму не хватает ферментов и желчи для качественного переваривания. А иногда в тонком кишечнике, который очень важен для усвоения питательных веществ, бесконтрольно размножаются плохие бактерии или развиваются воспалительные изменения», — заключила Харченко.

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Ранее, 2 октября, эндокринолог Елена Островская рассказала, что алкоголь, кофе, чай и сырая рыба снижают уровень витамина В1, или тиамина. Он синтезируется микробиотой, то есть бактериями, населяющими кишечник. Нормальный уровень этого нутриента зависит от состояния кишечной флоры.

Врач отметила, что много витамина В1 содержат куриные яйца, молочные продукты, овощи (свекла, лук, редис, томат, сладкий перец, тыква), фрукты и ягоды (ананас, инжир, апельсины, смородины, вишня, слива, абрикос). При дефиците плохо действует сердечно-сосудистая система, что вызывает учащенное сердцебиение, боли, а также возникают одышки и отеки.

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