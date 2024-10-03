Российские военные нанесли точный удар по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Великий Бобрик в 19 км юго-восточнее города Сумы. Об этом 3 октября сообщает Минобороны России.

Удар осуществлялся с применением универсального модуля планирования и коррекции. В результате точного попадания уничтожены подразделение в количестве до 30 боевиков и автомобильная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 3 октября, Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение по объектам энергетики Украины и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах. Были также сбиты четыре ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS, а также 144 беспилотника, в том числе 122 за пределами зоны проведения специальной военной операции (СВО).

В этот же день сообщалось, что ВС РФ при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.