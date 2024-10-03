ВС РФ нанесли удар по обеспечивавшим действия ВСУ объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение по объектам энергетики Украины и скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом 3 октября сообщило Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Было также сбито четыре ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS, а также 144 беспилотника, в том числе 122 за пределами зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Всего за время проведения спецоперации противник потерял 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 579 зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.