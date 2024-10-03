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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000

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Фото: Минобороны РФ
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Российская армия при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Минобороны.

«Авиационным ударом с помощью универсального модуля планирования и коррекции фугасной авиабомбой ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенном пункте Разлив Донецкой области», — указано в сообщении ведомства.

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Ранее в этот день артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки «Север» уничтожили скопление живой силы ВСУ и их полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области. По словам командира орудия с позывным Смелый, артиллерийские подразделения ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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