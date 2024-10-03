Боксеры Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за чемпионский бой
Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат за предстоящий бой $10 млн. Об этом сообщил 3 октября американский промоутер Боб Арум, который также является промоутером Бетербиева, его слова приводит издание Boxing Kingdom в соцсети X (бывш. Twitter).
Бойцы выйдут на ринг в Саудовской Аравии 12 октября и поборются за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
В сумму будут входить отчисления спонсоров, процент от продажи телетрансляций и билетов на бой. Для спортсменов гонорар станет рекордным.
Дмитрий Бивол одержал 23 победы, владеет поясами IBO и WBA. Артур Бетербиев становился победителем боев 20 раз, ему принадлежат пояса IBF, WBO и WBC.
Ранее, 13 июля, российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA. Боец противостоял чемпиону мира из Китая Чжану Чжаосиню. Закончился поединок техническим нокаутом и досрочной победой.