Боксеры Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за чемпионский бой

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат за предстоящий бой $10 млн. Об этом сообщил 3 октября американский промоутер Боб Арум, который также является промоутером Бетербиева, его слова приводит издание Boxing Kingdom в соцсети X (бывш. Twitter).

Бойцы выйдут на ринг в Саудовской Аравии 12 октября и поборются за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

В сумму будут входить отчисления спонсоров, процент от продажи телетрансляций и билетов на бой. Для спортсменов гонорар станет рекордным.

Дмитрий Бивол одержал 23 победы, владеет поясами IBO и WBA. Артур Бетербиев становился победителем боев 20 раз, ему принадлежат пояса IBF, WBO и WBC.

Ранее, 13 июля, российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA. Боец противостоял чемпиону мира из Китая Чжану Чжаосиню. Закончился поединок техническим нокаутом и досрочной победой.