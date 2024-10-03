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РФС отменит сбор национальной команды при отсутствии соперника

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Октябрьский сбор национальной сборной России будет отменен, если Российский футбольный союз (РФС) не сможет найти соперника для товарищеского матча. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил «Спорт-экспресс».

Варианты матчей с российскими клубами или сборной Медиалиги не рассматриваются.

Согласно данным газеты, на прошлой неделе одна из федераций Азиатской конфедерации футбола (АФК) отказалась играть с россиянами, несмотря на договоренность.

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Ранее, 30 августа, РФС договорился с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу старта матчей Кубка России в удобное для болельщиков время. Время начала матчей вызывало критику со стороны болельщиков в силу того, что часть игр назначалась в дневное время в будние дни. В союзе объяснили это требованием УЕФА не проводить матчи национальных турниров в одно время с играми еврокубков.

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