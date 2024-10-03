Источник рассказал о состоянии актера Ливанова после сообщений об операции
Российский актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в ясном сознании. Об этом 3 октября сообщил источник «Известий».
Ранее, 1 октября, сообщалось, что у артиста наблюдается положительная динамика после перенесенной операции.
По словам источника, актер всё еще остается в отделении реанимации неврологии, к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) он не подключен.
1 октября супруга актера, художник-постановщик, режиссер мультфильмов Елена Ливанова подтвердила, что ее муж поступил в больницу 29 сентября.
Василий Ливанов снялся во множестве фильмов, а также озвучивал персонажей в легендарных советских мультфильмах, таких как «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Тайна третьей планеты», «Дядюшка Ау» и другие. Наибольшую известность актер получил за экранный образ Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, за что в 2006 году был награжден почетным членством ордена Британской империи.
Ливанов является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РСФСР. Он также был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и медалью «Памяти героев Отечества».