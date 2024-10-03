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«Разговоры о важном» 7 октября — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 7 октября посвятят легендам о России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В понедельник, 7 октября, в российских школах и колледжах состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Занятие посвящено легендам и мифам о России — как фольклорным, так и современным. «Известия» рассказывают, какие вопросы будут обсуждать с учащимися разных классов.

«Разговоры о важном» 7 октября — тема урока

Центральной темой урока, который пройдет 7 октября, станут «Легенды о России». Вместе с учителями школьники вспомнят известные сказки и былины. Учащимся расскажут о роли фольклора в сохранении культурных, духовных ценностей и исторического наследия страны. Помимо этого с ребятами обсудят популярные стереотипы и фейки, связанные с Россией, поговорят о механизмах их возникновения и развенчания.

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Занятие рекомендуется проводить в формате познавательной беседы с демонстрацией видеоматериалов и вовлечением учащихся в активное обсуждение. Методические материалы и рекомендации опубликованы на сайте проекта.

«Разговоры о важном» 7 октября — программа урока

Учащимся начальных классов предложат вспомнить сказки, которые они слышали от родителей или читали на уроках литературы. Им расскажут о том, что такое фольклор и как в нем проявляется народная мудрость. С детьми также поговорят о том, кто такие богатыри и какими качествами они обладают. В завершение занятия младшеклассникам перечислят наиболее распространенные стереотипы о России и напомнят о необходимости проверять любую информацию.

С учениками 5–7-х классов подробнее обсудят образ богатырей в былинах. Школьникам напомнят о том, что герои древних сказаний побеждали не только благодаря силе, но и с помощью мудрости, доброты и трудолюбия. Им также расскажут, как возник миф о том, что в России всегда холодно, а по улицам ходят медведи, и приведут примеры ситуаций, в которых возможно развенчание стереотипов.

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Учащиеся 8–11-х классов также узнают о происхождении мифа о медведях и морозах в России. Вместе с учителем школьники обсудят различия между фольклорным образом Михаила Потапыча и западным образом «русского медведя», который стал популярен в XVI веке. С ребятами также поговорят о том, какие духовные и культурные ценности отражают образы богатырей и почему столетия спустя сказки о них остаются интересны детям и взрослым. В конце занятия школьникам предложат вспомнить легенды своего региона или населенного пункта.

«Разговоры о важном» 7 октября — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, посвященных истории, культуре, географии, государственному и социальному устройству России, а также вопросам взаимодействия школьников с семьей, сверстниками и обществом. Он был запущен Министерством просвещения РФ в 2022 году. Уроки проходят каждый понедельник во всех школах, колледжах и техникумах страны.

Предыдущее занятие, состоявшееся 30 сентября, было приурочено к празднованию Всемирного дня учителя. Учащимся рассказали о профессии педагога и ее значимости для общества, а также напомнили о том, когда в России появились первые школы и как развивалась отечественная система образования.

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