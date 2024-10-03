В ГД рекомендовали работодателям не отпускать заболевших сотрудников без больничного

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова порекомендовала работодателям не отпускать заболевших сотрудников без больничного листа.

В ходе беседы с «РИА Новости» 3 октября она отметила, что отпустить заболевшего работника на два-три дня без больничного является неоднозначным решением, поскольку это может повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей.

По словам Фроловой, в том случае, если человек почувствовал у себя недомогание, то ему необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Она подчеркнула, что в противном случае есть риск подвергнуть заболеванию и других людей.

«Здоровьем, своим и окружающих, рисковать нельзя! Кроме того, а как доказать без справки от врача, действительно ли человек заболел или он просто решил отдохнуть, сославшись на недомогание? А если такая тенденция в стране приобретет массовый характер?» — отметила она.

Кроме того, уточняет Фролова, подобные действия могут повлечь за собой нарушение дисциплины, без больничного теряется возможность контроля. Также она задалась вопросом, из каких источников будет идти финансирование в такие дни отдыха.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что почти каждый второй (48%) из опрошенных россиян не берет больничные для лечения. Многие не могут сделать это, так как боятся проблем на работе. Треть россиян указала, что качество их работы ухудшается во время болезни. 16% сложно помогать коллегам и принимать участие в командных проектах, а 15% выбиваются из графика.