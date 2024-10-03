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Юристы рассказали, что грозит Чекалиным по новому обвинению

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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По уголовному делу о переводе валюты за границу по поддельным документам Артему и Валерии Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали «Известиям» юристы.

Еще на 250 млн: против Лерчек заведено новое уголовное дело
В доме блогера прошли обыски, сумма ущерба оценивается в сотни миллионов рублей

Как полагает следствие, блогеры с нарушением закона выводили средства, полученные от онлайн-марафонов, в Дубай. Ущерб оценивается более чем в 250 млн рублей. Эксперты пояснили, что описанная в материалах дела схема проста, — в адрес зарубежных фирм-пустышек направляются деньги, но взамен никаких товаров или услуг плательщику на территории России не поступает.

В деле фигурируют два ИП, зарегистрированных по отдельности на экс-супругов, и их компании «Би Фит» и «Летик Мейкап». В выводе денег, по предварительным данным, участвовали два гражданина Украины — Роман Вишняк и Денис Смирно, а также еще один сообщник.

По версии следствия, Чекалины выводили средства, полученные от образовательных марафонов, в Дубай по подложным документам. Сумма ущерба — более 250 млн рублей.

В полицию, рассказал источник, обратился Вишняк, после того как блогеры не заплатили ему за услуги. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов, после этого ожидается проведение очной ставки между заявителем и Артемом Чекалиным.

По новому уголовному делу если ущерб от их действий будет минимальным, Артему и Валерии Чекалиным грозит до 500 тыс. рублей штрафа или до трех лет лишения свободы. Об этом «Известиям» рассказал адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев.

«При этом если сумма переведенных средств по одной или нескольким операциям в течение одного года превысит 13,5 млн рублей, то есть составит крупный размер, то наказание — до 1 млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы. А в особо крупном размере, то есть более 65 млн рублей, — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выводы сделаны: что грозит блогерам Чекалиным по новому обвинению

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