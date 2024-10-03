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Вадим Самойлов озвучил намерение перезапустить проект «Рокгерой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов намерен возобновить благотворительный проект «Рокгерой», призванный помочь молодым и начинающим музыкантам. Об этом исполнитель сообщил в интервью «Известиям».

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«Я очень давно занимаюсь темой молодых музыкантов и талантливых ребят. У меня уже был, еще в середине нулевых годов, проект «Рокгерой». Я собирал композиции на рецензию. Рецензировал их, а потом эти рецензии могли прозвучать на каких-то радиостанциях, каких-то телевизионных версиях. Под брендом «Рокгероя» я проводил фестивали. В этом году после празднования 60-летия я решил возобновить этот проект. Мы сейчас ведем переговоры с «Нашим радио» на эту тему, разрабатываем саму передачу, она будет про это же», — сказал он.

«Рокгерой» был открыт 1 сентября 2006, его возглавлял Самойлов. Музыканты выкладывали свои композиции на веб-ресурсе проекта, а также слушали и оценивали своих коллег. Рецензии на некоторые песни писали и известные музыканты. Раз в неделю избранные композиции звучали в программе «Худсовет» на «Нашем Радио».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 3 октября, в 10:00:

«Я действительно чувствую, что наш мир подвергся нападению»

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