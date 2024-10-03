Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки «Север» уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области. Минобороны 3 октября опубликовало видео работы военнослужащих.

Подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было зафиксировано, что ВСУ стягивают силы в одном из лесных массивов, рассредотачивают их и оборудуют позиции и полевой склад боеприпасов.

Расчеты гаубиц «Мста-Б» после обработки данных от подразделений БПЛА получили задачу на уничтожение живой силы ВСУ и нанесли удары по целям. После каждого выстрела проводилась корректировка с помощью беспилотников.

По словам командира орудия с позывным Смелый, артиллерийские подразделения ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

«Задач приходит много, работаем круглые сутки. В основном это поддержка групп пехоты, уничтожение тяжелой техники противника, складывание боевых комплектов, пути снабжения противника», — рассказал он.

Ранее, 2 сентября, в Минобороны рассказали, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар по заранее разведанным целям наносился с помощью авиационных ракет. Все цели были уничтожены точным ударом.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили пять контратак ВСУ в приграничье Курской области. Украинская армия потеряла там до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России при поддержке армейской авиации и артиллерии сорвали три попытки ВСУ прорваться на территорию РФ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.