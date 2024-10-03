На аукционе будет продана монета весом 1 кг

На нумизматических торгах аукционного дома «Редкие монеты» 5 октября будет продана медная монета весом более 1 кг (1027,12 г). Она была изготовлена в первой половине XIX века тиражом около 50 экземпляров специально для коллекционеров и не поступала в обращение. Монета повторяет редчайший Сестрорецкий рубль 1771 года, выпущенный всего в пяти экземплярах.

Монету-гигант планировалось чеканить для обеспечения бумажных ассигнаций Екатерины II, заказ был размещен на Сестрорецком оружейном заводе, что и дало название рублю. Однако массовое производство так и не удалось запустить.

Помимо своего веса монета отличается толщиной (27 мм), а также несоответствием размера штемпеля и заготовки: изображение (корона, орнамент и надпись «Монета рубль» на аверсе и двуглавый орел на реверсе) гораздо меньше, чем медный круг.

Стартовая цена для раритета — 9 млн рублей (свыше 10 млн с комиссией аукционного дома).

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