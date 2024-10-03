Карман оттянет: килограммовая монета и надувная обезьянка за ₤10 млн

Царская монета весом 1 кг, ожерелье за $1 млн, скульптура Джеффа Кунса в виде надувной обезьянки за ₤10 млн и Четвероевангелие времен Ивана Грозного. Аукционный бизнес в октябре набирает обороты, и хотя до ноябрьских рекордов далеко, уникальных и очень дорогих лотов уже немало. «Известия» выбрали самые интересные из них.

Царский рубль весом один килограмм

Фото: Bidspirit

Один из топ-лотов грядущих торгов (5 октября) аукционного дома «Редкие монеты» — новодел «Сестрорецкого» рубля 1771 года весом более 1 кг (1027,12 г). История его такова. Для обеспечения бумажных ассигнаций Екатерины II было решено выпустить медные монеты-гиганты, чеканка которых должна была выйти дешевле мелких монет, а хранение в банках — более удобным. Отливать рубли планировали на Сестрорецком оружейном заводе. Но массовое производство так и не удалось запустить. Считается, что тогда изготовили только пять пробных экземпляров, которые, разумеется, стали величайшей редкостью.

При этом в первой половине XIX века, когда среди русской знати и состоятельных людей нумизматика стала модным увлечением, на Санкт-Петербургском монетном дворе отчеканили около 50 «сестрорецких» рублей специально для коллекционеров. Один из этих экземпляров — со стартовой ценой 9 млн рублей (более 10 млн с учетом комиссии) — и выставлен на продажу.

Монета эта, помимо своего веса, выделяется еще и толщиной (27 мм), а также несоответствием размера штемпеля и заготовки: изображение (корона, орнамент и надпись «Монета Рубль» на аверсе и двуглавый орел на реверсе) гораздо меньше, чем медный круг.

Четвероевангелие середины XVI века

Фото: Bidspirit

В один день с нумизматическими раритетами будут продаваться и памятники древнерусской письменности. Аукционный дом «Литфонд» делает ставку на Четвероевангелие 1550-х годов, времен правления Ивана IV Грозного. Манускрипт украшен гравюрами с изображением апостолов Матфея, Луки, Марка и Иоанна. А в заголовке каждого из четырех Евангелий имеется заставка, исполненная на золоте.

Книга хранилась ветковско-стародубскими староверами. С конца XVII века после подавления Стрелецкого бунта Ветковская слобода (на нынешней территории Белоруссии) была одним из важнейших культурно-религиозных центров старообрядчества и сохраняла этот статус вплоть до правления Екатерины II, которая распорядилась разогнать непокорное поселение. После чего дониконовские богослужебные традиции поддерживали прежде всего в Стародубье (Брянская область), куда, вероятно, Четвероевангелие и попало из Ветки.

В XIX веке книгу переплели, используя доски в коже со слепым тиснением. А на внутренних страницах сохранился ряд поздних надписей XVI–XVII веков.

Таким образом, этот шедевр рукописной церковной традиции становится еще и важнейшим свидетельством истории старообрядчества. Поэтому стартовая цена за лот 3,5 млн рублей отнюдь не выглядит чрезмерной.

«Обезьянка из воздушных шариков» Джеффа Кунса

Фото: Christies

Пик торгов современным искусством осенью традиционно приходится на ноябрь. Но аукционный дом Christie’s решил не дожидаться конца сезона и представить часть лотов уже в октябре. Среди самых дорогих экземпляров — картины Люсьена Фрейда, Виллема де Кунинга, Ричарда Принса, Дэвида Хокни… Из классиков конца XIX и первой половины XX века представлены Марк Шагал, Рене Магритт, Пьер-Огюст Ренуар, Анри Тулуз-Лотрек. В общем, стандартный набор. Но на этом фоне особенно эксцентрично выглядит скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Blue), представляющая собой имитацию обезьянки, созданной из воздушных шариков.

Собственно говоря, это фирменный мотив Кунса. Используя тщательно отполированную нержавеющую сталь, он создает фигуры, похожие на детские поделки: собачек, кроликов и так далее. Основательность, прочность материала выглядит особенно иронично, учитывая хрупкость исходных образцов, а внушительные размеры (например, данный лот — более шести метров в высоту) — насмешкой над пустяковостью образа. Что ж, таким contemporary art можно возмущаться, можно над ним издеваться, но равнодушным зритель (и коллекционер) уж точно не останется. Особенно если знать цену: от 6,5 до 10 млн фунтов стерлингов.

Ожерелье из жадеита с бриллиантами

Фото: Sotheby’s

Sotheby’s в октябре проводит торги драгоценностями. И топ-лотом здесь выступает, как ни странно, не алмаз или другие драгоценные камни, а ожерелье из жадеита. У него, правда, есть застежка, декорированная бриллиантами, но эстимейт до 8 млн гонконгских долларов (примерно $1 млн) объясняется явно не ей.

Жадеит — минерал зеленоватого цвета, похожий на нефрит, но встречающийся реже. Особенно ценится сорт «империал», имеющий яркую изумрудную окраску, однородную структуру и полупрозрачность. Именно из него сделаны 44 крупные бусины ожерелья идеальной шарообразной формы.

В истории торгов это далеко не самое дорогое изделие из жадеита. В 2022-м похожее колье (правда, с пряжкой, в которой использовались не только бриллианты, но и рубин) ушло с молотка примерно за $3,6 млн. А за кулон в оправе из белого золота и с креплением из небольшого бриллианта состоятельный коллекционер в прошлом году выложил почти $3 млн.

На этом фоне оценка нового лота выглядит явно заниженной, но, видимо, это сделано специально чтобы привлечь внимание к торгам.