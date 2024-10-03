Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин в поздравлении Рахмону сообщил о встрече с ним в Москве в ближайшие дни
Мир
Кабулов заявил об отсутствии в Афганистане инклюзивного правительства
Мир
NYT рассказала об облегчении Байдена от ухода с поста президента
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
Посол Ирана заявил о готовности договора с РФ о всеобъемлющем сотрудничестве
Мир
В США признали превосходство России над Германией в сфере ВПК
Мир
Трамп призвал не запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Общество
Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Армия
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Происшествия
Машина загорелась после столкновения на Киевском шоссе в Москве
Общество
В Минюсте назвали одну из причин внесения Поперечного в реестр иноагентов
Мир
Бойцы ВС РФ рассказали об использовании ВСУ дронов с термическими смесями у Днепра
Экономика
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель
Мир
Столтенберг допустил влияние выборов в США на окончание конфликта на Украине
Армия
Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями
Мир
Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в бездействии на фоне урагана «Хелен»
Армия
В Минобороны показали работу инженерных войск в Курской области
Общество
В России объемы строительства частных домов снизятся на треть

Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 2025 году доходы бюджета вырастут почти на 12% к показателю 2024-го, до 40,3 трлн рублей. При этом увеличатся и налоговые поступления — на 14%, до 32 трлн, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина РФ. В целом в ближайшую трехлетку сборы обеспечат казне 101,8 трлн.

По мере поступлений: налоговые поправки принесут в бюджет 10,6 трлн за три года
Каковы основные параметры финансового плана на 2025–2027 годы, который внесли в Госдуму 30 сентября

Вырастет и доля налоговых доходов в общих поступлениях бюджета — с 78% в 2024-м до 80% в 2025-м. Основная причина положительной динамики — донастройка фискальной системы, объяснил руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

Наибольший прирост ожидается по НДФЛ: поступления по подоходному налогу в 2025-м увеличатся в 2,6 раза по сравнению с 2024-м, до 810 млрд, следует из проекта бюджета. При этом только от введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, которую запустят в следующем году, казна получит 420 млрд.

По налогу на прибыль ожидается рост доходов вдвое, до 4,2 трлн в 2025-м. Как объяснили «Известиям» в Минфине, план учитывает рост ставки с 20% до 25% для компаний, а также увеличение прибыли организаций, заложенное в прогноз Минэка.

В финплан заложен рост доходов и по налогу на добавленную стоимость. В 2025-м такие поступления увеличатся на 17% по сравнению с 2024-м, до 15,5 трлн.

«Еще одна причина роста налоговых доходов — инфляция, которая проявляется в ежегодной индексации ставок акцизов и увеличении поступлений по НДС в условиях повышения цен. Растут как зарплаты россиян (что увеличивает сборы НДФЛ), так и доходы компаний (что позитивно отражается на показателях налога на прибыль и НДС)», — объяснила доцент факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Анна Тихонова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выиграть сбор: налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025-м

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024