Bloomberg рассказало о планах Канады и стран Европы создать альянс против РФ и КНР
Канада и страны Северной Европы планируют создать альянс для противодействия России и Китаю в Арктике. Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство Bloomberg.
«Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности», — говорится в материале агентства.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказала в интервью Bloomberg, что долгое время Канада думала, что защищена своей географией. Но теперь из-за изменения климата всё больше стран, включая Китай, проявляют интерес к Арктике.
Отмечается, что Жоли в прошлые выходные встречалась со своими коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в канадском городе Икалуит. Министры договорились изучить пути создания «диалога по безопасности в Арктике» или нового форума для обсуждения вопросов обороны.
Ранее, 17 сентября, командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. Хекер уточнил, что главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддержал идею создания центра воздушных операций в Арктике.
До этого, 11 июля, стало известно, что США, Канада и Финляндия создадут консорциум для строительства ледоколов в Арктике в целях противостояния России и Китаю. Целью пакта называлось создание флота ледокольных кораблей для «проецирования силы в полярные регионы» и обеспечения соблюдения международных норм и договоров.
24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представленная США стратегия по Арктике подтверждает намерение Вашингтона определять будущее региона с использованием силы. По словам Захаровой, документ нацелен на эскалацию в регионе.