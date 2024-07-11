США, Канада и Финляндия начнут строить ледоколы для противостояния РФ и КНР
США, Канада и Финляндия создадут консорциум для строительства ледоколов в Арктике в целях противостояния России и Китаю. Об этом 11 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
По его информации, инициатива под названием Icebreaker Collaboration Effort («Сотрудничество в области ледокольного судостроительства») представлена в четверг в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.
Целью пакта источник агентства назвал создание флота ледокольных кораблей для «проецирования силы в полярные регионы» и обеспечения соблюдения международных норм и договоров.
По словам чиновника, соглашение, которое три члена НАТО намерены подписать до конца года, объединит союзников в повышении кораблестроительного потенциала и послужит сигналом для России и Китая.
Собеседник Reuters заявил, что без этого соглашения указанные страны рискуют дать своим соперникам преимущество в развитии специализированной и крайне важной технологии.
Ранее, 3 июля, источники «Известий» сообщили, что до конца июля в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. По данным собеседников, приемный акт был подписал во второй половине июня. Этому предшествовало успешное прохождение швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний.
До этого, 20 мая, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что к 2030 году должен быть достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», сооружение которого сейчас проходит на Дальнем Востоке. Еще три ледокола должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 год.