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США, Канада и Финляндия начнут строить ледоколы для противостояния РФ и КНР

Белый дом: США намерены многократно увеличить ледокольный флот
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Фото: AP/Ted S. Warren
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США, Канада и Финляндия создадут консорциум для строительства ледоколов в Арктике в целях противостояния России и Китаю. Об этом 11 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

По его информации, инициатива под названием Icebreaker Collaboration Effort («Сотрудничество в области ледокольного судостроительства») представлена в четверг в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

Целью пакта источник агентства назвал создание флота ледокольных кораблей для «проецирования силы в полярные регионы» и обеспечения соблюдения международных норм и договоров.

По словам чиновника, соглашение, которое три члена НАТО намерены подписать до конца года, объединит союзников в повышении кораблестроительного потенциала и послужит сигналом для России и Китая.

Собеседник Reuters заявил, что без этого соглашения указанные страны рискуют дать своим соперникам преимущество в развитии специализированной и крайне важной технологии.

Ледовый боец: какие задачи на Севморпути будет решать «Евпатий Коловрат»
Новый корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца июля

Ранее, 3 июля, источники «Известий» сообщили, что до конца июля в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. По данным собеседников, приемный акт был подписал во второй половине июня. Этому предшествовало успешное прохождение швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний.

До этого, 20 мая, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что к 2030 году должен быть достроен самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», сооружение которого сейчас проходит на Дальнем Востоке. Еще три ледокола должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 год.

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