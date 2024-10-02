Постпредство РФ возложило вину за инцидент с сотрудником ВГТРК на делегацию ФРГ
Ответственность за инцидент с шефом нью-йоркского бюро ВГТРК Валентином Богдановым на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН должна быть возложена на делегацию Германии. Об этом в среду, 2 октября, заявили в постпредстве России при всемирной организации.
Как отметили в постпредстве, в ходе недели высокого уровня ГА ООН журналист, не нарушая никаких норм и принципов организации, столкнулся «с неадекватной реакцией со стороны пресс-секретаря постпредства ФРГ, включая применение силы»: сначала немецкий дипломат оттолкнул корреспондента, позже не позволил снимать пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок его оператору.
«Вся ответственность за данный инцидент должна быть возложена именно на немецкую делегацию. Однако вместо этого виновными назначили российских журналистов. Секретариат ООН лишил их резидентской аккредитации», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
В постпредстве добавили, что крайне возмущены этим решением, и потребовали восстановить статус Валентина Богданова и его оператора Ивана Уткина и вернуть им неограниченный доступ в штаб-квартиру ООН для осуществления журналистской деятельности.
«Расцениваем действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов, требуем от секретариата дальнейшего расследования этой ситуации», — резюмировали в диппредставительстве.
Об инциденте с сотрудником ВГТРК на полях Генассамблеи ООН стало известно ранее в этот день. Корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором охранники министра отталкивали его и не давали задать вопрос. После этого случая в ООН опубликовали письмо, в котором без конкретики заявили о нарушении Богдановым правил доступа СМИ и понизили уровень его аккредитации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила о неуважении к журналистике и свободе слова в ООН.