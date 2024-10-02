Захарова заявила о неуважении к журналистике и свободе слова в ООН
В ООН не уважают журналистику и не обеспечивают свободу слова. Об этом в среду, 2 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя понижение уровня аккредитации в ООН шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.
Корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором охранники министра отталкивали его и не давали задать вопрос. После этого случая в ООН опубликовали письмо, в котором без конкретики заявили о нарушении правил доступа СМИ Богдановым и понизили уровень его аккредитации.
«Они не уважают журналистов, они не уважают журналистику, они не обеспечивают свободу слова. Мы будем добиваться справедливости, восстановления нашего журналиста в правах и вынесения соответствующих предписаний в отношении действий Анналены Бербок и ее команды хамов», — сказала Захарова.
По ее словам, если бы секретариат ООН наказывал за вопросы дипломатам не только российских журналистов, а всех передвигающихся по штаб-квартире, то там не осталось бы ни одного представителя СМИ.
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