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Захарова заявила о неуважении к журналистике и свободе слова в ООН

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В ООН не уважают журналистику и не обеспечивают свободу слова. Об этом в среду, 2 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя понижение уровня аккредитации в ООН шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

Корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором охранники министра отталкивали его и не давали задать вопрос. После этого случая в ООН опубликовали письмо, в котором без конкретики заявили о нарушении правил доступа СМИ Богдановым и понизили уровень его аккредитации.

«Они не уважают журналистов, они не уважают журналистику, они не обеспечивают свободу слова. Мы будем добиваться справедливости, восстановления нашего журналиста в правах и вынесения соответствующих предписаний в отношении действий Анналены Бербок и ее команды хамов», — сказала Захарова.

По ее словам, если бы секретариат ООН наказывал за вопросы дипломатам не только российских журналистов, а всех передвигающихся по штаб-квартире, то там не осталось бы ни одного представителя СМИ.

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27 сентября проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа российских телеканалов в интернете. У 37-летнего немца и его 42-летней жены с украинским гражданством был проведен обыск, в результате которого у пары изъяли оборудование и €40 тыс. наличными. На активы супругов был наложен арест в сумме €120 тыс. После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал произошедшее цензурой, тоталитаризмом и «еврофашизмом».

Ранее, 17 мая, Евросоюз принял решение запретить вещание ряда российских СМИ, в том числе «Известий», на территории объединения. Ограничения вступили в силу 18 мая.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с «Известиями» указал, что Евросоюз таким образом нарушает право на свободу слова СМИ. Он отметил, что Брюссель стремится к тому, чтобы аудитория не могла услышать российскую точку зрения.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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