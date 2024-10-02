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В Армении колонна оппозиции направилась к зданию общественного телевидения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Айк Арутинян
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В Армении колонна антиправительственных протестующих после короткого митинга на площади Республики в Ереване направились к зданию общественного телевидения. Об этом в среду, 2 октября, рассказал журналист Айк Арутюнян.

По его словам, среди протестующих находится лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян.

«Как говорит сам архиепископ, это «башня лжи», и мы поедем туда требовать эфира», — рассказал журналист.

Он добавил, что в указанный район уже были стянуты дополнительные силы правоохранителей и спецназа.

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На фоне подготовки мирного урегулирования между Баку и Ереваном в Армении с середины апреля проходят демонстрации. Они начались в Тавушской области, часть которой затронута делимитацией с Азербайджаном: четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Жители региона тогда перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Протестное движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Галстаняном начали шествие в Ереван. Священнослужитель сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Глава правительства в свою очередь назвал Армянскую апостольскую церковь агентом влияния и пообещал изменить эту ситуацию.

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