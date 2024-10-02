Путин пошутил о взятом Собяниным в кредит кофе в парке Руднево
Президент России Владимир Путин пошутил, что во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в среду, 2 октября, в московском индустриальном парке «Руднево» глава столицы выпил кофе «в кредит».
Путин и Собянин решили во время посещения парка приобрести чашку эспрессо, который варят в местной кофейне. Они пообщались с баристой и попробовали приготовленный кофе.
После того как президент и мэр решили покинуть заведение, корреспондент портала Life сделал шуточное замечание Собянину о том, что тот не оплатил.
«В кредит», — улыбаясь, ответил Путин.
Ранее в этот день Владимир Путин прибыл в «Руднево» на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вместе с главой государства на открытие площадки прибыли Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Парк «Руднево» — первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки специалистов с учетом потребностей экономики Москвы. В нем будет проводиться подготовка кадров в сферах авиапромышленности, в том числе дронов, производства беспилотных авиационных систем, машиностроения, электроники, автоматизации производства. За год центр готовит более 3 тыс. выпускников.