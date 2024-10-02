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Путин прибыл на открытие колледжа для операторов БПЛА в парке «Руднево»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент РФ Владимир Путин 2 октября прибыл в индустриальный парк «Руднево» в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вместе с главой государства на открытие площадки прибыли мэр столицы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня в соответствии с вашим указом День среднего профессионального образования уже третий год отмечаем, это хорошая поддержка отрасли. В целом среднее профессиональное образование динамично развивается. По данным Министерства труда, общее количество вакансий — 65% — именно специалисты со средним профессиональным образованием», — заявил Кравцов.

По его словам, в российских колледжах оборудовано порядка 8,4 тыс. современных лабораторий и мастерских. Кроме того, отремонтировано 2,5 тыс. учебных корпусов и общежитий.

Учатся летать: в России разработан курс по работе с БПЛА для школьников
В программе предусмотрено обучение не только пилотированию, но и конструированию с программированием

Парк «Руднево» — первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки специалистов с учетом потребностей экономики Москвы. В нем будет проводиться подготовка кадров в сферах авиапромышленности, в том числе дронов, производства беспилотных авиационных систем, машиностроения, электроники, автоматизации производства. За год центр готовит более 3 тыс. выпускников.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что первый учебник по изучению БПЛА, который школьники будут использовать на уроках труда, издали в России. В школьном пособии рассказывается о классификации дронов и их электронных компонентах, а также основах ручного пилотирования.

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