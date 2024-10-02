В Одессе водитель прокатил на капоте автомобиля сотрудника военкомата

В Одессе водитель прокатил на капоте автомобиля сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) после попыток принудительной мобилизации. Об этом 2 октября пишет издание «Страна.ua».

«В Одессе мужчина прокатил на капоте сотрудника ТЦК, который вместе с коллегами пытался силой достать его из автомобиля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

На сопровождающем публикацию видео видно, как шесть военнослужащих окружили машину и, употребляя нецензурную лексику в отношении водителя, пытаются вскрыть двери. После того как один из них залез на капот, водитель решил уехать.

Как сообщает издание, машину остановили полицейские, после чего один из них ударил водителя.

В последнее время на Украине участились случаи насильственной мобилизации. На фоне этого украинцы иногда прибегают к использованию огнестрельного оружия против сотрудников ТЦК, рассказал 1 октября «Известиям» член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Издание «Страна.ua» 17 августа распространило кадры конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата в Ивано-Франковской области. На кадрах толпа людей требует отпустить мужчин, которых собирались посадить в служебный автобус. По итогу мужчин удалось отбить у работников ТЦК.

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе уточняется, какие граждане подлежат мобилизации, и ужесточается наказание за уклонение от призыва в ВСУ. Положений о демобилизации в законе нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.