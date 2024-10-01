Украинцы на фоне насильственной мобилизации прибегают к использованию огнестрельного оружия, среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — местный аналог военкомата) есть жертвы. Об этом рассказал «Известиям» член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак

«Люди, загнанные в угол, уже начинают отвечать огнестрельным оружием, потери у ТЦК достаточно серьезные, их тоже убивают. По Украине распространено движение партизан, раньше поджигали только автомобили тэцэкашников, а теперь жгут все военные автомобили», — поделился он.

Так, по словам собеседника издания, зачастую во дворах многоквартирных домов стали появляться таблички с просьбами к военным не парковать машины рядом с гражданским транспортом, потому что огонь может перекинуться на соседние авто.

«Вот такое сопротивление неорганизованное существует, потому что организованное сопротивление представить сейчас в концлагере сложно, а Украина — концлагерь. В таких условиях можно говорить о том, что могут возникнуть организации подпольщиков, но это крайне сложная задача», — добавил эксперт.

Он также рассказал, что украинские спецслужбы используют разные ресурсы, в том числе соцсети, для отслеживания недовольных граждан, и пытаются задушить на корню любое сопротивление.

Накануне бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works сообщил, что на западе Украины растет сопротивление насильственной мобилизации и политике киевского режима. По его словам, украинцы всё больше склоняются к прекращению вооруженных действий.

До этого, 27 августа, неизвестный мужчина обстрелял пост охраны военкомата в Волынской области Украины, ранив одного военнослужащего. Нападение было совершено ночью. Правонарушителя ищет полиция. На следующий день стало известно, что сотрудники ТЦК на Украине смогут открывать огонь на поражение в случае угрозы их жизни.

Издание «Страна.ua» 17 августа распространило кадры конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата в Ивано-Франковской области. На кадрах толпа людей требует отпустить мужчин, которых собирались посадить в служебный автобус. По итогу мужчин удалось отбить у работников ТЦК.

В последнее время на Украине участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным. Так, 12 августа сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины задержали двух молодых людей, которые поджигали военные автомобили. Уточнялось, что молодым людям 15 и 18 лет. Правоохранители задержали их при попытке поджечь еще два авто.

Так, 29 июля сообщалось, что на Украине прошла масштабная волна поджогов, горели релейные шкафы и автомобили военных. Это произошло на фоне принятия закона, ужесточающего мобилизацию. Документ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек весной, вступил в силу 18 мая.