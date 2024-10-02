В Ростове вынесли приговор расчленившим свою восьмимесячную дочь супругам

В Ростове вынесли приговорил супругам Якову и Анастасии Майборода, которые убили и расчленили свою восьмимесячную дочь. Об этом в среду, 2 октября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а его супругу — к 13 годам в колонии общего режима.

О задержании и аресте супругов стало известно 30 апреля. По данным следствия, инцидент произошел за два дня до этого, 28 апреля. 33-летний житель Ростова-на-Дону и его 23-летняя супруга причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, в результате чего она скончалась. После этого родители попытались спрятать тело ребенка. Отмечалось, что, после того как обвиняемые спрятали тело девочки, они обратились в полицию с заявлением о пропаже. Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства семейной пары. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).