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Суд в законе: Армения отказывается от основ государственности

В стране фактически отменили Декларацию о независимости
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Конституционный суд Армении фактически отменил действие Декларации о независимости страны. Своим постановлением КС решил, что тезисы, которые содержатся в документе, но прямо не прописаны в Конституции, не имеют юридической силы. Ранее Азербайджан настаивал на том, чтобы вычеркнуть все упоминания о Декларации из армянского законодательства, так как в ней говорится о Карабахе. «Известия» разбирались в ситуации.

В Армении пересматривают Декларацию о независимости

Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости республики в августе 1990 года. Документ изначально не был общим заявлением «обо всем хорошем», он очерчивал контуры будущей государственности. Так, уже в преамбуле, в самом первом абзаце, говорилось о стремлении к воссоединению с Карабахом. Кроме того, в пункте 11 декларировалось желание добиться международного признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году. На основе Декларации о независимости позже была составлена Конституция страны.

Азербайджан и Турция последовательно критиковали оба основополагающих армянских документа. Особенно острой критика стала после исхода армян из Карабаха, когда Ереван и Баку заговорили о подписании мирного договора. Так, президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что без изменения законодательства наладить отношения невозможно. «Декларация содержит прямые призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении», — заявлял он.

Власти Армении в целом соглашались с этой идеей, премьер-министр Никол Пашинян предлагал изменить Конституцию, чтобы она «соответствовала изменившимся геополитическим реалиям». Проблемой, однако, было то, что поменять первые статьи основного закона можно только через референдум, а это долго и дорого. К тому же исход голосования сложно предсказать, соцопросы показывали, что жители Армении не очень-то хотят переписывать законодательство в угоду азербайджанцам и туркам.

Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

В таких условиях казалось, что вопрос зависает на неопределенный срок. Так, в августе министр юстиции страны Григор Минасян говорил, что конституционный референдум может состояться в 2027 году. В сентябре, однако, события стали разворачиваться гораздо быстрее. Армянские власти согласовали с азербайджанской стороной порядок делимитации госграницы, а потом обратились в Конституционный суд, чтобы тот оценил принятый регламент.

Конституционный суд обнародовал свой ответ в конце сентября, в итоговом постановлении при этом говорится не только о самом процессе делимитации, но и о более общих вопросах. В частности, подчеркивается, что Декларация о независимости помогла армянам выйти из состава СССР и обзавестись собственным государством, но после принятия Конституции потеряла значимость. Согласно заключению судей, положения Декларации, которые не прописаны в Конституции напрямую, не имеют юридической силы. «В противном случае мы бы имели ситуацию законодательного дуализма, условно говоря, родитель стал бы пожирать собственное дитя», — подчеркивается в постановлении.

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Таким образом, легитимными считаются тезисы о строительстве независимой, демократической, социальной и правовой республики, которые содержатся в обоих основополагающих документах. За рамками правового поля оказывается многое другое, в том числе стремление воссоединиться с Карабахом и добиться признания геноцида 1915 года, о чем прямо в Конституции не говорится. Интересно при этом, что судьи оставили себе правовую лазейку, упомянув, что вопрос о преамбуле декларации требует дополнительного изучения.

В оппозиции заявляют о госперевороте

В Ереване после решения Конституционного суда заявили, что у Азербайджана больше нет оснований предъявлять претензии к армянскому законодательству. Так, спикер парламента Ален Симонян сообщил, что теперь путь к заключению мирного договора открыт, хотя признал, что в Баку могут найти новый повод для недовольства. Он также добавил, что официальный Ереван не оказывал давления на КС. «Я могу вспомнить множество случаев, когда мнение властей, политическая атмосфера и решение судей оказывались противоположными», — сказал он.

В армянской оппозиции резко раскритиковали решение, гражданское объединение «Айакве» назвало произошедшее переворотом. «Конституционный суд, который должен стоять на страже законности, порядка и стабильности, стал участником переворота, совершенного по распоряжению действующего режима. Данное решение не только наносит тяжелый удар по праву карабахского народа на самоопределение, но может привести к утрате армянской государственности», — говорится в заявлении.

протесты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Юристы тоже не скрывали своего удивления. Так, один из авторов Конституции Вардан Погосян назвал вердикт экстраординарным политическим заказом действующих властей. В свою очередь, правовед Гоар Мелоян заявила, что КС превысил полномочия. «Конституционный суд не имеет права интерпретировать Декларацию независимости или выносить заключение относительно действительности ее отдельных положений. Декларация не может изменяться и не теряет своей силы», — подчеркнула она.

Интересно, что в Азербайджане решение армянского суда почти никак не прокомментировали. Официальные лица оставили вердикт вовсе без внимания, комментаторы в соцсетях и эксперты напомнили, что Баку требовал переписать законодательство, а не заниматься интерпретациями. «Завтра мы согласуем госграницу, подпишем мирный договор, а потом армянский Конституционный суд решит, что все-таки воссоединение с Карабахом важнее. Эти постановления не стоят бумаги, на которой напечатаны», — отметил один из комментаторов.

полиция Еревана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Косвенной реакцией можно считать заявление Ильхама Алиева, которое он сделал на конференции в Баку 2 октября. Азербайджанский лидер не только не смягчил свою позицию, но, наоборот, выдвинул новое требование. По его словам, армянская сторона помимо прочего должна отдать под суд ветеранов первой карабахской войны, а также решительно осудить зверства, совершенные в отношении пленных и взятых в заложники азербайджанцев. «Это может стать действенной мерой по построению доверия», — сообщил он.

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Что говорят эксперты

Армянский политолог Грант Микаелян отмечает, что официальный Ереван пытается наладить диалог с Азербайджаном, но эти попытки вряд ли будут успешными.

— Власти не могли отказаться от изменения Конституции, потому что этого настойчиво требовал Азербайджан, но и не могли изменить Конституцию, потому что этот шаг вызывал активное сопротивление граждан. В результате выбрали некий срединный путь, в рамках которого текст остается прежним, но меняется трактовка. Я уверен, что это никак не поможет, потому что аппетиты Баку постоянно растут. Азербайджанская сторона хочет получить так называемый коридор в Нахичевань, анклавы, хочет переселить в Армению сотни тысяч азербайджанцев. В таких условиях нарастает вероятность нового конфликта, — утверждает он.

граница
Фото: Аппарат президента Республики Армения

Политолог Тигран Кочарян говорит, что армянские власти стремятся удовлетворить требования Азербайджана.

— Решение КС выглядит очень странно, потому что судьи фактически пошли против Конституции, которую поменять может только народ на референдуме. В целом мы видим, что армянские власти идут навстречу требованиям Алиева, выполняют его ультиматумы. Я не думаю, что это как-то приблизит подписание мирного договора. Азербайджанская сторона не хочет подписывать документ, связывать себя какими-то обязательствами. Они видят, что во главе Армении очень податливые люди, которые готовы постоянно поступаться интересами страны, поэтому будут выдвигать всё новые и новые требования, — полагает он.

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