«Соллерс» локализовал производство рам для Sollers Argo

Компания «Соллерс» запустила собственное производство рам для всех версий малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Выпуск налажен на мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода — «УАЗ — Штамповочное производство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя, которое поступило «Известиям» 2 октября.

Сейчас линия запущена в опытном режиме, серийный выпуск запланирован на начало ноября. Планируемая мощность производства составляет до 11,5 тыс. рам в год. В состав линии входят шесть кондукторов — четыре сварочных, рихтовочный и контрольный. Сварка элементов рамы производится в полуавтоматическом режиме. За проверку геометрии и выявление отклонений отвечают электронные датчики на контрольном кондукторе.

В компании отметили, что запуск новой производственной линии позволит локализовать важнейший узел автомобилей Sollers Argo, сократить сроки поставок компонентов на конвейер и нарастить объемы производства.

Легкий коммерческий грузовик Sollers Argo комплектуется дизельным либо бензиновым двигателем. В стартовую комплектацию входят подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, а также боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Sollers Argo доступен со стандартной и удлиненной колесной базой, а предложенный ряд надстроек включает бортовые, промтоварные и изотермические кузова объемом до 14 кубических метров.

4 сентября «Соллерс» начала производство туристических и междугородних автобусов под брендом Sollers на заводе во Владивостоке. На конвейер встали две модели — флагманский туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6.

28 августа сообщалось, что начало выпуска автомобилей Sollers ST6 на индустриальной площадке УАЗа запланировано на ноябрь этого года. В перспективе на площадке УАЗа планируется производить 8–10 тыс. пикапов ST6 и ST8 в год, рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.