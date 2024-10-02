Ученый оценил вероятность достижения выбросом солнечной плазмы Земли

В ночь на 2 октября на Солнце была зафиксирована сверхмощная вспышка уровня Х7.1. Такие всегда сопровождаются выбросом коронарной плазмы. Подробностей о выбросе пока нет. Ученые увидели, что он произошел и часть солнечного вещества двинулась в сторону Земли. Об этом 2 октября рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

«Вероятность того, что выброс как минимум заденет краем Землю, представляется высокой. Это может произойти в пятницу (4 октября). Силу возможной магнитной бури оценить пока сложно», — сообщил он.

По словам ученого, традиционно в зоне риска — метеозависимые люди и техника. Особенно энергосистемы и космические аппараты. Он напомнил, в этом году 4 февраля во время сильной магнитной бури произошло увеличение плотности ионосферы. Это привело к торможению и сходу с орбиты 40 спутников Starlink из 49 запущенных ранее. Они не успели достигнуть расчетной высоты, и расширение ионосферы застало их на промежуточной орбите (около 200 км), где они разворачивались для проверки систем.

«Однако к таким неприятностям нужно готовиться заранее. И заранее предусматривать меры противодействия для спасения аппаратов, бортовых систем и оборудования. Особенно это касается группировок малых спутников — кубсатов, которые сейчас активно развиваются. Сложность в том, что из-за ограниченных габаритов на них трудно разместить достаточно систем защиты», — добавил Эйсмонт.

Ранее в этот день в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сообщили, что в ночь на 2 октября на Солнце была зафиксирована сверхмощная вспышка уровня Х7.1. Там уточнили, что она произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Отмечалось, что активный центр, в котором случился взрыв, будет влиять на нашу планету еще около пяти суток.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения — A, B, C, M и X. Они часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, распространяясь в сторону Земли, могут провоцировать магнитные бури.