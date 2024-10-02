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Ученые рассказали о второй сверхмощной вспышке на Солнце за последние семь лет

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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В ночь на 2 октября на Солнце была зафиксирована сверхмощная вспышка уровня Х7.1. Об этом 2 октября сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью, в 01:20. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится в материале.

Ученые сообщили, что мощная солнечная вспышка, произошедшая после двух недель спокойствия на Солнце, оказалась для них неожиданной. Взрыв, который, вероятно, выбросил солнечную плазму в сторону Земли, может достигнуть планеты в ночь на пятницу (4 октября).

Отмечается, что активный центр, в котором произошел взрыв, будет влиять на Землю еще около пяти суток.

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Ранее, 23 сентября, сообщалось, что из-за солнечной интерференции, начавшейся 27 сентября, в октябре раз в день на телеэкранах могут возникать помехи. Их продолжительность может колебаться от нескольких секунд до 22 минут.

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