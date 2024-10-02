В Совфеде ответили Помпео на слова о возвращении РФ в европейскую экономику
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал в среду, 2 октября, заявление бывшего главы ЦРУ и экс-госсекретаря США Майка Помпео о необходимости вернуть Россию к европейской модели и отойти от азиатской.
«После разрыва отношений в экономической сфере с нами, в энергетической сфере, честно говоря, европейская экономическая модель чувствует себя не очень здорово. Но не мы прервали отношения. Не мы вводили санкции против России, а Запад», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.
Он также отметил, что стремление разорвать экономические отношения России и Китая бессмысленно.
«Потому что у нас стратегическое партнерство. <...> Мы развиваем наши двусторонние отношения, и они успешны для обеих стран», — объяснил он.
Ранее Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что нужно убеждать русских вернуть к европейской модели и отойти от азиатской, передает RT.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину, передает НСН.