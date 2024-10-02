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Нутрициолог рассказала о противопоказаниях к чайному грибу

Диетолог Писарева: чайный гриб не стоит пить людям с низким давлением
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/jose hernandez
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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева во вторник, 1 октября, рассказала, какие бывают противопоказания к употреблению чайного гриба.

В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что с чайным грибом стоит быть осторожными при аллергии, например, на кофеин, танины, дрожжевые продукты в целом. Она предупредила, что чайный гриб снижает давление, потому злоупотреблять им нельзя тем, у кого оно и так низкое. Кроме того, при наличии синдрома раздраженного кишечника содержащиеся в чайном грибе кофеин и танин могут усилить диарею.

Также чайный гриб не рекомендуется при наличии ВИЧ и СПИДа, а также аллергии на алкоголь. Также его не стоит пить перед операциями, поскольку он может повлиять на уровень глюкозы в крови, провоцировать вздутия.

Диетолог подчеркнула, что приготовление полезного напитка требует ответственного подхода. Прежде всего, необходимо убедиться в качестве гриба, чтобы избежать образования патогенной флоры из-за неправильного хранения или производства. Также нужно правильно приготовить, хранить и ухаживать за чайным грибом, чтобы он был полезен, сообщает «Москва 24».

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В мае врач-диетолог, терапевт Полина Васильева призвала отказаться от чайного гриба людей, имеющих проблемы с ЖКТ. Она объяснила, что напиток имеет повышенную кислотность, это ведет к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, отмечает 360.ru. Также в нем присутствует небольшое количество алкоголя, пишет сайт kp.ru.

В апреле врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства чайного гриба. К таковым она отнесла положительное влияние напитка на организм за счет доставки полезных бактерий в микрофлору кишечника, отмечает RT.

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