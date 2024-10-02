Компания «Севергрупп» приобрела производителя шин и автокомпонентов «Кордиант»
«Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова приобрела у холдинга S8 Capital группу компаний, производящих шины, автокомпоненты, термотехнику и электроинструменты, «Кордиант». Об этом в среду, 2 октября, компания сообщила в пресс-релизе.
Согласно предоставленной информации, компания получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант»: в их линейке несколько брендов легковых и грузовых шин, а также иных компонентов. Сообщается, что «Севергрупп» получила право собственности на активы компании накануне.
Там отметили, что на предприятиях «Кордианта» работает около 8 тыс. человек, а это приобретение даст потенциал «Севергрупп» на рынке автокомпонентов.
Ранее, 7 августа, стало известно, что «Кордиант» разрабатывает продукцию класса «ультрапремиум», линейка шин будет выпускаться под новым брендом, его название пока не известно. Сейчас в ассортимент производителя входят несколько брендов разного уровня: Tunga, Cordiant, Torero и Gislaved. Считается, что пятая шинная марка встанет на ступень выше «Гиславеда».