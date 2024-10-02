Шумахер впервые за 11 лет появился на публике
Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые после трагедии на горнолыжном склоне в 2013 году появился на публике. Известный гонщик присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии. Об этом 1 октября сообщило издание Daily Mail.
За последние 11 лет это первое публичное мероприятие, которое посетил Шумахер. В декабре 2013 года гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжном склоне. После этого частная жизнь Шумахера была неизвестна.
Сообщается, что свадьба Джины-Марии и Иэна Бетке прошла в особняке Шумахеров на Майорке. Особое внимание уделялось конфиденциальности мероприятия: гости при входе оставляли телефоны.
Ранее, сообщалось о задержании двух подозреваемых в попытке шантажа семьи Шумахера. Злоумышленники грозились опубликовать файлы о семье гонщика, если им не заплатят несколько миллионов евро. Содержимое файлов осталось неизвестным.