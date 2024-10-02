Суд в Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой
Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе швейцарского суда.
«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил отклонить апелляцию на ранее вынесенное решение. Решение суда доводится до сведения сторон и CAS», — говорится в заявлении суда. Его текст приводит ТАСС.
В конце января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил дедушка. CAS признал версию несостоятельной.
Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Олимпийский комитет РФ и Федерация фигурного катания на коньках России запросили вернуть отечественным спортсменам первое место. В июле этого года CAS отклонил апелляцию РФ на лишение фигуристов золота Олимпиады-2022.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.