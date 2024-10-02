Стало известно об аресте трех раритетных авто по делу экс-замминистра Иванова
Суд арестовал у обвиненного во взяточничестве экс-замминистра обороны Тимура Иванова три автомобиля премиум-класса. Об этом стало известно 2 октября.
Из регистрационных документов, которые приводит «РИА Новости», следует, что арест был наложен на Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63, а также на ретроавтомобиль 1967 года. Mercedes числился за водителем Иванова. Остальные две машины находились в собственности бывшего заместителя министра обороны.
Автопарк Тимура Иванова насчитывал в 2019 году 12 машин. Стоимость самых дорогих автомобилей — Chevrolet Suburban и ЗиС-110 — варьируется от 11 млн до 18 млн рублей.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.
28 сентября стало известно, что срок расследования дела Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до 23 декабря 2024 года.