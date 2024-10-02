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В Польше заявили об отсутствии в стране желающих вступать в «украинский легион»

Косиняк-Камыш: в Польше нет желающих вступать в «украинский легион»
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Фото: TASS/Zuma/Anna Ferensowicz
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Минобороны Польши не смогло набрать людей в «украинский легион» для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как желающих вступить в него не оказалось. Об этом в среду, 2 октября, рассказал глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

«Мы не несем ответственности за набор персонала, но количество людей, которые должны были подать заявку с украинской стороны, слишком мало», — сообщил министр обороны.

По его словам, создание «легиона» было частью соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, при этом Варшава за вербовку в него не отвечает.

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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 июля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу». Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО, который с 9 по 11 июля проходил в Вашингтоне.

Между тем в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым соответственно) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 сентября заявил, что Евросоюз (ЕС) не хочет видеть украинских беженцев на своих территориях. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Позже в беседе с «Известиями» пранкер Вован заявил, что Польша хочет избавиться от украинских беженцев, чтобы не платить им деньги.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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