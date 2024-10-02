В Удмуртии собака спасла хозяев во время пожара
В Удмуртии собака разбудила хозяев лаем, когда на крыше дома начался пожар. Об этом в среду, 2 октября, рассказали в МЧС России.
По данным ведомства, семейная пара затопила печку-буржуйку в садовом домике. Когда жилье прогрелось, хозяева ушли спать, но их разбудил громкий лай.
«Французский бульдог Василиса оповещала хозяев о беде. Выбежав на улицу, пара увидела, что горит крыша», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Пожар на 40 кв. м потушили сотрудники МЧС. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения устройства дымовой трубы.
Ранее, в апреле этого года, в селе Сандата Ростовской области кошка Марфа спасла спящих хозяев при пожаре. Сообщалось, что всё семейство успело вовремя эвакуироваться, услышав призывы кошки. Кроме того, Марфа самостоятельно вынесла из огня своих котят.