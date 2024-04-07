В Ростовской области кошка спасла из пожара семью из 4-х человек и своих котят
В селе Сандата Ростовской области спящих хозяев спасла кошка Марфа. Семья из четырех человек не заметила, как ночью вспыхнул пожар, рассказали в субботу, 6 апреля, в пресс-службе МЧС России.
«В селе Сандата огонь охватил хозпостройку, перешел на гараж и крышу жилого дома. Хозяева спали, ничего не подозревая. Беду почуяла кошка Марфа. Взволнованная питомица бегала и мяукала, пытаясь разбудить хоть кого-то», — говорится в сообщении ведомства.
Всё семейство успело вовремя эвакуироваться, услышав призывы кошки. Кроме того, Марфа самостоятельно вынесла из огня своих котят.
В тушении возгорания приняли участие 15 человек и четыре единицы спецтехники МЧС России.
Ранее, в августе 2020 года, в Биробиджане кошка разбудила спящих хозяев во время пожара в деревянном доме, чем спасла им жизнь. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Лазо в поселке Заречье. Женщина проснулась от того, что кошка скреблась в дверь и рвалась на улицу.