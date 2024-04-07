Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Мир
Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане
Общество
В Дагестане более 10 тыс. человек приняли участие в коллективном ифтаре
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Общество
В Ростовской области кошка спасла из пожара семью из 4-х человек и своих котят
Мир
В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа
Мир
На Украине допустили готовность властей сделать женщин военнообязанными
Мир
Экс-депутат из Словакии объяснил значение победы Пеллегрини на выборах президента
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Общество
Эксперт рассказал «Известиям» о нарушениях при строительстве дамбы в Орске
Общество
Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны
Мир
Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой
Мир
Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине
Мир
Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
Общество
В Орске местные жители предложили спасателям МЧС помощь в эвакуации населения

В Ростовской области кошка спасла из пожара семью из 4-х человек и своих котят

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Сандата Ростовской области спящих хозяев спасла кошка Марфа. Семья из четырех человек не заметила, как ночью вспыхнул пожар, рассказали в субботу, 6 апреля, в пресс-службе МЧС России.

«В селе Сандата огонь охватил хозпостройку, перешел на гараж и крышу жилого дома. Хозяева спали, ничего не подозревая. Беду почуяла кошка Марфа. Взволнованная питомица бегала и мяукала, пытаясь разбудить хоть кого-то», — говорится в сообщении ведомства.

Всё семейство успело вовремя эвакуироваться, услышав призывы кошки. Кроме того, Марфа самостоятельно вынесла из огня своих котят.

В тушении возгорания приняли участие 15 человек и четыре единицы спецтехники МЧС России.

Какие к черту лапки
Эти котики не мечтали о деньгах и славе, но получили все и сразу

Ранее, в августе 2020 года, в Биробиджане кошка разбудила спящих хозяев во время пожара в деревянном доме, чем спасла им жизнь. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Лазо в поселке Заречье. Женщина проснулась от того, что кошка скреблась в дверь и рвалась на улицу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024