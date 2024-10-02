Маск назвал наказанием возможную победу Харрис на выборах президента
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что для него станет настоящим наказанием возможный приход к власти кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца.
«Я не смогу в течение четырех лет видеть и слышать Камалу/Уолца. Это было бы жестоким и необычным наказанием!» — написал он 2 октября в социальной сети X (бывш. Twitter).
В связи с этим предприниматель подчеркнул, что одержать победу обязаны представляющий на этих выборах Республиканскую партию Дональд Трамп и выбранный им кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.
Ранее, 29 сентября, Маск выступил с утверждением, что в случае проигрыша Трампа на предстоящих выборах они могут стать последними в истории США. По его мнению, если победит Харрис, из-за темпов выдачи гражданства нелегальным мигрантам исчезнут колеблющиеся штаты с минимальным перевесом голосов.
До этого, 11 сентября, Трамп заявил, что в случае победы Харрис у страны «нет шанса на успех». По его словам, в подобном случае неразрешенный миграционный кризис превратит США в «Венесуэлу на стероидах».
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.