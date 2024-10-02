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Маск назвал наказанием возможную победу Харрис на выборах президента

Илон Маск назвал жестоким наказанием возможную победу Камалы Харрис
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Фото: TASS/Zuma
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что для него станет настоящим наказанием возможный приход к власти кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца.

«Я не смогу в течение четырех лет видеть и слышать Камалу/Уолца. Это было бы жестоким и необычным наказанием!» — написал он 2 октября в социальной сети X (бывш. Twitter).

В связи с этим предприниматель подчеркнул, что одержать победу обязаны представляющий на этих выборах Республиканскую партию Дональд Трамп и выбранный им кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

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Ранее, 29 сентября, Маск выступил с утверждением, что в случае проигрыша Трампа на предстоящих выборах они могут стать последними в истории США. По его мнению, если победит Харрис, из-за темпов выдачи гражданства нелегальным мигрантам исчезнут колеблющиеся штаты с минимальным перевесом голосов.

До этого, 11 сентября, Трамп заявил, что в случае победы Харрис у страны «нет шанса на успех». По его словам, в подобном случае неразрешенный миграционный кризис превратит США в «Венесуэлу на стероидах».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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