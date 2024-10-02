Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Хабаровском крае 39 полувагонов с углем сошли с рельсов
Мир
Умер звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келлер Форнес
Мир
Фицо исключил присутствие украинской стороны на переговорах ЕК по транзиту газа
Мир
В раду внесли законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ
Общество
С побережья Кубани вывезли более 129 тыс. т загрязненного мазутом песка
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
Мир
Президент Чада выразил недовольство высказываниями Макрона в адрес Африки
Интернет и технологии
Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН
Мир
На Украине сообщили об избиении мужчины по рукам и ногам при мобилизации
Мир
Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете возросло до 126
Мир
Греческий бизнесмен оценил отказ Украины от российского газа в €100 млрд для ЕС
Мир
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки
Мир
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S нашли и подняли со дна
Общество
В Перми зарегистрировали вспышку сальмонеллеза среди клиентов пекарни
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Мир
В Аргентине задержали второго обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction
Мир
Российский теннисист Медведев сообщил о рождении второго ребенка
Мир
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова

Росстандарт объявил отзыв трети проданных кроссоверов Xcite

0
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России объявлен отзыв 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, которые выпущены на «Автозаводе Санкт-Петербург». Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали кроссоверы, изготовленные с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года. Причиной отзыва стала вероятность некорректной работы микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС», из-за чего на таких автомобилях может отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами, говорится в сообщении.

На отозванных автомобилях будет выполнена проверка работоспособности микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В случае обнаружения неисправности потребуется выполнить корректное подключение микрофона либо его установку. Дилеры выполнят работы бесплатно.

Как сообщала пресс-служба «Автозавода Санкт-Петербург», всего с мая по сентябрь в РФ было продано 3447 автомобилей Xcite X-Cross 7. Таким образом, под отзыв попала почти треть от всех реализованных машин марки.

Дифференциальное исчисление: как утильсбор изменит цены на автомобили
Подорожают лишь отдельные позиции авторынка

«Автозавод Санкт-Петербург» — новое название предприятия, на котором до марта 2022 года выпускались автомобили Nissan. Продажи автомобилей Xcite X-cross 7 (копия Chery Tiggo 7 Pro) начались в РФ в конце мая.

18 июня гендиректор предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов рассказывал, что на осень запланирована премьера новой модели Xcite, это будет полноприводный кроссовер.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025