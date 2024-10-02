Росстандарт объявил отзыв трети проданных кроссоверов Xcite
В России объявлен отзыв 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, которые выпущены на «Автозаводе Санкт-Петербург». Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.
Под отзыв попали кроссоверы, изготовленные с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года. Причиной отзыва стала вероятность некорректной работы микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС», из-за чего на таких автомобилях может отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами, говорится в сообщении.
На отозванных автомобилях будет выполнена проверка работоспособности микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В случае обнаружения неисправности потребуется выполнить корректное подключение микрофона либо его установку. Дилеры выполнят работы бесплатно.
Как сообщала пресс-служба «Автозавода Санкт-Петербург», всего с мая по сентябрь в РФ было продано 3447 автомобилей Xcite X-Cross 7. Таким образом, под отзыв попала почти треть от всех реализованных машин марки.
«Автозавод Санкт-Петербург» — новое название предприятия, на котором до марта 2022 года выпускались автомобили Nissan. Продажи автомобилей Xcite X-cross 7 (копия Chery Tiggo 7 Pro) начались в РФ в конце мая.
18 июня гендиректор предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов рассказывал, что на осень запланирована премьера новой модели Xcite, это будет полноприводный кроссовер.