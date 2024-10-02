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В Госдуме указали на поддержку Рютте агрессии НАТО к другим странам

Депутат Швыткин: Рютте поддерживает прямую агрессию Запада к РФ и другим странам
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генсек НАТО Марк Рютте, получивший полномочия накануне, продолжит и усугубит агрессивную риторику Запада, направленную на установление однополярного мира. Об этом 2 октября «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Во вторник Рютте сообщил, что Североатлантический альянс поддерживает идею разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием, но страны должны принимать такое решение сами.

«Я думаю, что решение наносить удары вглубь нашей страны уже принято негласно. Убежден в том, что это в любом случае прямая агрессия стран блока НАТО в отношении нашей страны. Вне зависимости, куда будут наносится удары — по приграничным регионам или вглубь, это агрессия в отношении России и нашего народа», — прокомментировал Швыткин.

Также он подчеркнул необходимость предупредительных мер. Депутат отметил, что в политико-дипломатическом уровне со стороны РФ уже принимаются такие меры, однако Запад Москву не слышит.

«Я думаю, что курс НАТО [с приходом Рютте] мало чем изменится, он будет также направлен на эскалацию напряженности, на агрессивность действий не только по отношению к нашей стране, но и по отношению к другим государствам. Это будет продолжение попыток установления однополярного мира», — заключил собеседник издания.

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До этого, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, прилетел в США, чтобы представить американскому лидеру Джо Байдену свой план действий в конфликте. В этом проекте, предположительно, содержится требование разрешить Киеву наносить удары западным оружием по российской территории. Зеленский передал положения плана Байдену 26 сентября. На следующий день газета Politico сообщила, что президент США отнесся к инициативе украинского лидера с сомнением.

Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что возможное разрешение стран НАТО Украине наносить удары по территории РФ будет означать прямое участие этих государств в конфликте. Россия, в свою очередь, будет реагировать на шаги других стран, исходя из угроз, которые те несут.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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