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Врач назвала самое заселенное бактериями место в квартире

Дерматовенеролог Дубенко: самое заселенное бактериями место в квартире — кухня
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Фото: Global Look Press/ZB/Britta Pedersen
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Самым заселенным микроорганизмами местом в квартире является кухня. Именно там хранятся наиболее загрязненные предметы: принадлежности для мытья посуды, миски с едой животных, кофемашины и другие приборы. Об этом рассказала в среду, 2 октября, врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко «Газете.Ru».

«Губка или тряпка находятся в постоянном влажном состоянии, на их черед приходится мытье всех поверхностей — от посуды и вещей до плиты и столов, которые есть на кухне. За счет своей пористости губка особенно сильно накапливает в себе грязь, в том числе и многочисленные бактерии. Основное правило — регулярно меняйте губки», — рассказала врач.

По ее словам, кухонная раковина и миски для животных, если их не мыть с помощью специальных дезинфицирующих средств регулярно, также могут стать домом для бактерий.

«Ручки дверей, шкафов, плиты, а также переключатели и краны находятся в постоянном контакте с нашими руками, поэтому там активно скапливаются бактерии», — добавила специалист.

Врач рекомендует проводить уборку со специальными дезинфицирующими средствами. Уделять время на мытье холодильника, особенно в его внутренней части. Хранящиеся там продукты могут подтекать и стать рассадниками бактерий.

Также Дубенко отметила важность замены разделочных досок. Это еще одно место активного размножения микроорганизмов. В трещинах, сделанных ножом, скапливается множество бактерий. Желательно, иметь для каждого вида продуктов отдельную разделочную поверхность.

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30 сентября профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал о влиянии ионизаторов воздуха на здоровье. По его словам, из-за неправильной работы устройства можно почувствовать усталость, напряженность, беспокойство, нервозность, необъяснимую неуверенность или депрессию. Также возможны частые простуды и сгущение крови, что грозит заболеваниями сосудов, сердца, атеросклерозом и преждевременной старостью. Недомогания могут почувствовать и домашние питомцы.

Он рассказал, что воздух, насыщенный анионами, не позволяет размножаться различным болезнетворным бактериям и микроорганизмам. В природе ионизация воздуха происходит естественным путем — под воздействием воды, солнца, ветров, гроз и так далее. Именно для ионизации воздуха в помещении и увеличения в нем количества анионов и нужны ионизаторы.

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