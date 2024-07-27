Запасайся кто может: кому врачи советуют есть кабачки

Сезон кабачков застает огородников врасплох, как стихийное бедствие. Эти овощи не требуют особого ухода, и редкий дачник не раздает урожай друзьям и родным. В средней полосе к кабачкам относятся скептически, большее значение придавая тыкве. А между тем оба овоща весьма полезны и обязательно должны быть в сбалансированном рационе. Как кабачки влияют на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, почему тыква замедляет старение и где хранить огородные трофеи — в материале «Известий».

В чем польза кабачков

С точки зрения огородников кабачок менее прихотлив — он может расти в тени и для его выращивания требуется всего лишь 1,5–2 месяца. А вот тыква любит солнце и зреет 3–4 месяца. Но споры о том, какой овощ лучше, и диетологи, и любители грядок считают бессмысленными. У каждого продукта свои преимущества.

Нутрициолог Вероника Гусакова прежде всего отмечает низкую калорийность кабачков. Благодаря этому пищевому свойству овощ подходит людям, которые следят за фигурой и здоровьем . Кабачки не только неприхотливы на грядке, но и выдерживают различные кулинарные фокусы — их можно употреблять сырыми в салатах, запекать, тушить, готовить на пару или гриле, а также заготавливать на зиму в консервированном виде. Благодаря витаминам и минералам популярные овощи хорошо воздействуют на репродуктивную систему мужчин и женщин.

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— В кабачках присутствует один из ключевых элементов женского репродуктивного здоровья — фолиевая кислота. Она важна в период планирования беременности, так как помогает предотвратить пороки развития у плода , — комментирует нутрициолог.

Конечно, возлагать надежды только на продукты питания специалисты не советуют. И если будущей маме не хватает витаминов и микроэлементов, то врач сделает необходимые назначения.

— Витамин C, которого в кабачке немало, является мощным антиоксидантом. Он помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами и улучшает качество яйцеклеток у женщин и сперматозоидов у мужчин , — продолжает Вероника Гусакова. — Содержание минералов, таких как калий и магний, также важно для регуляции гормонов и поддержания здоровья репродуктивной системы.

По словам эксперта, кабачки богаты клетчаткой, способствующей здоровому пищеварению, снижению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А растительные волокна помогают контролировать аппетит, поскольку пища, богатая клетчаткой, дольше задерживается в желудке, создавая ощущение сытости. Это помогает контролировать потребление калорий в течение дня.

Почему тыква полезна для глаз

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова отмечает, что тыква на 91,6% состоит из воды, поэтому обладает низкой калорийностью — около 26 ккал на 100 г продукта. Но нужно помнить, что калорийность овоща увеличивается после термической обработки.

— Тыква содержит много бета-каротина, предшественника витамина А, который помогает сетчатке глаза поглощать свет, чем поддерживает остроту зрения. Также исследования показали, что бета-каротин в комбинации с цинком, витаминами С и Е может замедлить возрастную дегенерацию желтого пятна, которое выполняет функцию центрального зрения, снизить риск развития катаракты, — рассказывает эксперт.

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По словам Лушниковой, бета-каротин, витамины А, С и Е, а также лютеин и зеаксантин, содержащиеся в мякоти тыквы, действуют как антиоксиданты, то есть замедляют процессы окисления и разрушения клеток. Эти вещества помогают в защите кожи от воздействия ультрафиолета, сохранении ее гладкости и эластичности, содействуют в замедлении старения.

Тыква содержит много важных минералов, таких как калий, цинк, железо, кремний, магний и другие. Также в ней содержится редкий витамин Т, который участвует в процессе свертываемости крови, синтезе белка и обмене веществ.

— А благодаря пищевым волокнам тыква нормализует работу желудочно-кишечного тракта, способствует выведению токсинов и тяжелых металлов, регулирует общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень сахара крови, улучшает чувствительность клеток к инсулину, способствует нормализации массы тела, — комментирует диетолог-терапевт.

Для большинства людей тыква абсолютно безопасна , крайне редко встречается индивидуальная непереносимость продукта. Но сырую тыкву лучше не употреблять, например, пациентам с обострением некоторых заболеваний ЖКТ.

Кому можно семечки

И все-таки при споре о наибольшей пользе тыква порой выигрывает потому, что в пищу годятся ее семечки.

— Тыквенные семечки — невероятно полезный продукт, который должен быть в рационе каждого человека при отсутствии каких-либо противопоказаний. В них много белка (примерно 30 г на 100 г продукта), в составе которого такие важные аминокислоты, как L-триптофан и L-аргинин , — рассказывает Ольга Лушникова.

По словам эксперта, L-триптофан преобразуется в ниацин и серотонин, которые оказывают влияние на качество сна, настроение, эмоциональное состояние, когнитивные функции и другие важные процессы в организме.

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— Аргинин превращается в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды, усиливая кровоснабжение и снижая артериальное давление. Он помогает защитить ткани от повреждений, вызванных недостаточным кровоснабжением. Кроме того, оксид азота влияет на гладкую мускулатуру, в том числе желудочно-кишечного тракта и эректильной ткани, — продолжает диетолог-терапевт.

В ценных семенах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая и олеиновая), витамины А, Е, К, Д, С, а также группы В. Есть в них пищевые волокна и многочисленные минералы, среди которых магний, железо, медь, марганец, а также цинк, очень важный для мужской репродуктивной системы . По словам Ольги Лушниковой, всего 50 г тыквенных семечек в день обеспечат дозу цинка, необходимую для здоровья предстательной железы.

Есть у этого продукта и противопоказания. Чрезмерное употребление тыквенных семечек может привести к повышенному газообразованию и диарее. А еще это высококалорийный продукт. В 100 г семян — 560 ккал. Поэтому диетолог не советует увлекаться ими тем, у кого проблемы с лишним весом.

Как хранить тыкву

Несомненный плюс тыквы в том, что ее можно хранить целиком в погребе или подвале. Оптимальными условиями являются температура воздуха 5–10 градусов, влажность 60–70% и хорошая вентиляция, подчеркивает Лушникова. Но держать оранжевые плоды можно и в квартире — в темном сухом прохладном месте, например под кроватью. При соблюдении всех условий хранения тыква может пролежать от 4–6 месяцев до года. Кабачки такими свойствами не обладают.

— Лучше держать тыкву отдельно от других фруктов и овощей, потому что некоторые из них, например яблоки, выделяют этилен, который может ускорять созревание и «старение» плода , — предостерегает эксперт.

Мякоть тыквы можно даже сушить в духовке, электросушилке или на солнце. Перед этим ее очищают от кожуры и семян, нарезают на кусочки толщиной 1 см. Диетолог-терапевт советует хранить сушеную тыкву в тканевых мешках или стеклянных банках в прохладном темном месте не дольше года. Очищенную от кожуры и семян, разрезанную на кусочки тыкву можно держать в холодильнике в герметичных контейнерах или пакетах до месяца или в морозильной камере до года. Заморозка практически не меняет вкус и полезные свойства тыквы. Причем мякоть можно даже измельчить с помощью терки или перемолоть в виде пюре — в этом случае при хранении используют формочки для кубиков льда.

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А что касается кабачков, то опыты с заморозкой этого продукта не всегда бывают удачными. Обычно хозяйки жалуются, что заготовка горчит или кажется совсем безвкусной. Зато знаменитая кабачковая икра затмевает заготовки из тыквы, которые не столь популярны.

Еще один из плюсов кабачка перед тыквой — этот овощ раньше вводят в детское питание в качестве прикорма, после шести месяцев. По словам Вероники Гусаковой, кабачки практически не вызывают аллергические реакции и обладают нейтральным вкусом. А вот тыкву можно вводить в прикорм, если ребенок уже отведал кабачок, цветную капусту и брокколи. Согласно общим правилам, делается это начиная с 0,5–1 чайной ложки в первой половине дня.

— Увеличить порцию можно, если малыш перенесет овощ хорошо: не будет срыгиваний, высыпаний и покраснений на коже, расстройств стула. В случае появления вышеперечисленных реакций лучше отложить употребление тыквы еще на 3–4 недели и проконсультироваться с врачом, — комментирует Ольга Лушникова.

Подружить два популярных овоща диетолог-терапевт предлагает в супе-пюре из запеченной тыквы, кабачка, моркови и лука. Потребуется 300 г тыквы, 200 г кабачка, луковица, морковь и болгарский перец (по одной штуке), два стакана воды (можно использовать овощной или грибной бульон), две столовые ложки оливкового масла, сушеный чеснок, розмарин, а также душистый перец по вкусу.

— Овощи надо промыть, порезать на средние кусочки, болгарский перец оставить целым. Выложить в форму для запекания, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать в течение 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Затем с перца снять кожицу. Все овощи сложить в миску и пробить блендером, — рассказывает Лушникова.

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Овощное пюре переливают в кастрюлю, разбавляют водой или бульоном до желаемой густоты. Далее в смесь надо добавить специи, соль и проварить на огне в течение нескольких минут.

Маска из кабачков

Питание напрямую влияет на состояние кожи , подтверждает дерматолог Наталия Жовтан. Например, продукты с высоким гликемическим индексом поддерживают воспаление и способствуют бурному росту бактерий на коже. А вот употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой и антиоксидантами, оказывает благоприятное действие на внешний вид. Такими полезными свойствами обладают овощи семейства тыквенных: кабачки, тыквы, патиссоны. По словам эксперта, употребление таких овощей полезно в любом виде, даже в сыром — в салатах.

Свежие овощи хороши и в виде масок для лица. Самая популярная и простая маска, которую в разгар урожая обсуждают пользовательницы интернета, — нанести на кожу измельченную на терке мякоть кабачка. Витаминную массу держат на лице 20 минут, а потом аккуратно смывают кипяченой водой. Такое средство увлажняет кожу, делает ее более упругой и свежей. А если требуется противостоять возрасту, то к пюре добавляют желток или по ложке сметаны и меда, если на эти ингредиенты нет индивидуальной реакции.

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Что касается тыквы, то прежде всего ее полезно употреблять в пищу. Овощ обладает мочегонным и слабительным действием, поэтому выводит лишнюю жидкость из организма и способствует снижению отеков. Это не может не помочь тем, для кого важно «скульптурное» лицо с четкими чертами.

— В тыкве много цинка, что оказывает себостатический эффект (снижение секреции кожного сала) и уменьшает появление комедонов. За счет желчегонного эффекта также уменьшается уровень воспаления в коже, — комментирует эксперт.