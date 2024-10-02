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СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни

FT: Pink Floyd согласилась на сделку с Sony Music
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Фото: TASS/IMAGO/Manoel Neto
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Британская группа Pink Floyd согласилась на сделку с компанией Sony Music о передаче прав на свою музыку, в том числе на треки Wish You Were Here и Money почти за $400 млн. Об этом сообщило издание FT со ссылкой на источники.

Условия сделки также предполагают использование лейблом прав на товары и другую продукцию, связанную с названием группы.

Соглашение стало заключением многолетних споров между участниками группы из-за условий продажи музыки.

«У песен есть два набора авторских прав: одно — на написание песен, другое — на запись или мастер-копию. Pink Floyd согласились продать свои права на запись, но не написание песен», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Попытка группы продать в 2022 году права на музыку не увенчалась успехом. Тогда к торгам были привлечены такие компании, как Hipgnosis, Warner Music и BMG.

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Ранее, в июне 2022 года, сообщалось о решении группы продать права на свои песни за $500 млн.

Pink Floyd — британская рок-группа, основанная в 1965 году. Она получила известность благодаря своим философским текстам и звуковым экспериментам. В активе группы более 250 млн проданных в мире альбомов.

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