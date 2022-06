Pink Floyd решила продать права на свои песни за $500 млн

Британская рок-группа Pink Floyd ищет покупателя на свои песни. Об этом 23 июня сообщило Bloomberg.

Основанный в 1965 году коллектив продает авторские права на песни и их записи, а также права на использование своего имени в сувенирной продукции. Интересы группы представляет менеджер Мактрик Маккенна.

По данным агентства, в качестве потенциальных покупателей рассматриваются лейблы Warner Music, Sony Music и BMG, а также один неназванный претендент. Сделка оцениваться в $500 млн, что может стать одной из самых больших продаж в истории музыки.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда известные музыканты выставляли на торги права на весь свой материал. Например, Боб Дилан выручил за свои песни и записи в общей сложности от $350 млн до $450 млн.

Pink Floyd получила мировую известность благодаря альбомам The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979), а также таким песням, как Comfortambly Numb, Money и Another Brick in the Wall, Part 2.

В марте стало известно, что Pink Floyd удалила со стриминговых сервисов в России и Белоруссии часть своего творчества, а также сольные работы ее гитариста Дэвида Гилмора .