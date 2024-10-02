Во время обучения в Европе польские спецслужбы вербовали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 октября рассказал «РИА Новости» сбежавший во время обучения из Польши бывший украинский военнослужащий.

«В Польше, ну, такие, можно сказать, вербовщики были. То есть переманивали на свою сторону, чтобы мы докладывали информацию на Украине, в принципе, расспрашивали про украинский настрой и политический» — заявил мужчина.

По его словам, сотрудники польских спецслужб хотели получать информацию с передовой, чтобы в случае чего влиять на события.

«Я вот с ними посотрудничал, мы там заключили какой-то условный договор. Я еду на Украину на этом танке, воюю там где-то <...> и докладываю какую-то интересующую информацию», — рассказал экс-военнослужащий.

Кроме того, он сообщил, что каждый военнослужащий перед отправкой в Европу заполнял бланки со своими отличительными чертами, например, расположение и рисунок татуировок, также собирали всю информацию по родственникам военных. Таким образом, у польских спецслужб была вся информация на приезжающих на обучение украинцев, на которых они «открыто давили».

В июне попавший в плен украинский военный Давид рассказал, что американские и польские военные командуют украинскими солдатами в рядах ВСУ, поэтому их учат различать шевроны и знаки различия армий стран блока НАТО. Давид добавил, что ему и его сослуживцам часто приходилось «видеть натовские шевроны» и взаимодействовать с иностранными военными. По его словам, солдат ВСУ централизованно обучали различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО. При этом иностранцам отдается приоритет в ущерб украинцам, уверен он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.