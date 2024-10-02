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В Театре Сац прошла премьера оперы «Птицы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Лапина
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В Театре имени Наталии Сац показали российскую премьеру оперы немецкого классика Вальтера Браунфельса «Птицы». Это центральное событие всероссийского фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». Обозреватель «Известий» присоединился к первым зрителям спектакля и оценил актуальность забытого раритета.

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Имя Браунфельса российской публике практически неизвестно. Более того, об этом композиторе не рассказывают даже студентам консерваторий. Хотя в 1920-х его фигура была весьма заметной на европейской музыкальной сцене. Достаточно сказать, что премьера «Птиц» готовилась под руководством Бруно Вальтера — одного из величайших дирижеров эпохи, преемника и первого исполнителя поздних сочинений Густава Малера. И в одном только Мюнхене опера была исполнена 50 раз за год. Вдобавок Браунфельс активно концертировал как пианист.

Сюжетная основа «Птиц» — одноименная комедия Аристофана. Браунфельс, однако, меняет финал, наполняя всю историю совсем иным смыслом. Двое бродяг — Добронадежев и Вернодругов — уходят из мира людей, чтобы найти любовь и место, где будет царить красота. Они обращаются к царю птиц Удоду и убеждают его построить на вершине горы идеальный город. В нем птицы будут жить по собственным правилам, не подчиняясь богам. Но, когда дерзкую задумку удается воплотить, гнев Зевса обрушивается на отступников: молния испепеляет новое царство, а пернатые снова славят Громовержца. Добронадежев остается один. Его мечте не суждено сбыться, и только голос соловья вдали напоминает о прекрасной грезе.

Мечта о граде небесном — он же метафора искусства — выглядит ответом на насущный вопрос: как жить, когда мир вокруг рушится. Мечтать, несмотря ни на что. Искать спасение, пусть и иллюзорное, в красоте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли под крыло: в России возродили забытую оперу про птиц

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