Учения «Нерушимое братство - 2024» укрепят отношения между странами ОДКБ
Такие учения, как «Нерушимое братство – 2024» влияют на укрепление политических отношений между странами ОДКБ, рассказал «Известиям» заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
«Вопрос безопасности всегда максимально политизирован. Такое военное взаимодействие можно рассматривать как подтверждение, что на политическом уровне у стран всё благополучно, есть доверие», — объяснил он.
События в Казахстане в 2022 году, когда республике необходима была помощь союзников, показали высокий уровень координации сил ОДКБ, отметил Станислав Притчин.
«В считаные часы было принято решение, и в республику были отправлены первые силы — это демонстрирует, что учения очень важны с точки зрения практического реагирования на возможные кризисы», — сказал он.
Командно-штабные учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2024» проходят на полигоне «Берег» в Республике Казахстан. В них принимают участие контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, сообщили в Минобороны России.
Основу российских сил составляют горные, мотострелковые подразделения, а также расчеты беспилотной авиации 201-й военной базы Центрального военного округа.
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