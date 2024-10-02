Гуманитарный курс: ОДКБ отработает вопросы постконфликтного урегулирования

В ходе учений «Нерушимое братство – 2024» отработают вопросы постконфликтного урегулирования, что должно повысить доверие между странами-участницами, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На них будут решаться учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема пострадавших, а также задачи по спасению заложников и оказанию гуманитарной помощи. В учениях задействованы воинские контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а Армения вновь отказалась от участия.



Цель учений «Нерушимое братство – 2024»

Командно-штабные учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2024» проходят на полигоне «Берег» в Республике Казахстан. В них принимают участие контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, сообщили в Минобороны России.

Основу российских сил составляют горные, мотострелковые подразделения, а также расчеты беспилотной авиации 201-й военной базы Центрального военного округа.

— Сегодня начинается командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2024», направленное на отработку вопросов постконфликтного урегулирования, — заявил первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев.

Фото: МО РФ

Активная фаза учений отличается от тех, что проводились в предыдущие годы, отмечают в ОДКБ. К совместным действиям, кроме воинских формирований, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних и войск национальной гвардии, а также сотрудники ведомств, отвечающих за предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе практических действий будут отрабатываться вопросы постконфликтного урегулирования в кризисной зоне. Задействованным силам предстоит решать учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении заложников и оказании гуманитарной помощи в целях поддержания мира в Центрально-Азиатском регионе.

Всего к учению привлечены более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и С-295, а также беспилотная авиация.

Задачи по отработке вопросов постконфликтного урегулирования остаются актуальными, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

— В последние годы такие ситуации случались не раз, — объяснил он. — Сейчас конфликты проходят во многих уголках мира. В том же Казахстане в 2022 году миротворцы стран ОДКБ участвовали в операции постконфликтного урегулирования. На постсоветской территории есть еще точки, где этот опыт может потребоваться. Вспомним хотя бы Карабах. На Украине рано или поздно тоже придется наводить порядок.

Фото: МО РФ

В странах ОДКБ всегда повышенное внимание уделялось гуманитарным вопросам, рассказал военный эксперт Роман Шкурлатов.

— Организация мирной жизни на территориях, где ведутся или шли боевые действия, — это важный момент, — отметил он. — Задействование полиции и сил по чрезвычайным ситуациям необходимо при отработке таких действий: без них не обойтись. Опыт у организации уже есть. В 2022 году в Казахстане силы стран ОДКБ выполняли миротворческую миссию, но параллельно им приходилось решать вопросы поддержания социальной инфраструктуры и нормальной жизни граждан. Все эти проблемы удалось достойно преодолеть и быстро навести порядок.

Охлаждение отношений Армении с ОДКБ

Подобные учения влияют на укрепление политических отношений между странами ОДКБ, рассказал «Известиям» заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

— Вопрос безопасности всегда максимально политизирован. Такое военное взаимодействие можно рассматривать как подтверждение, что на политическом уровне у стран всё благополучно, есть доверие, — говорит он.

События в Казахстане в 2022 году, когда республике необходима была помощь союзников, показали высокий уровень координации сил ОДКБ, отметил эксперт.

Фото: МО РФ

— В считанные часы было принято решение, и в республику были отправлены первые силы — это демонстрирует, что учения очень важны с точки зрения практического реагирования на возможные кризисы, — сказал он.

В учениях ОДКБ в Казахстане не принимает участие Армения. Она уже не первый раз отказывается от совместных мероприятий с организацией.

Ереван еще в феврале 2024 года заморозил свое членство в ОДКБ, а весной отказался от выплаты членского взноса.

По мнению армянской стороны, организация не оказала должную поддержку Еревану в конфликте с Баку, который в результате привел к полному прекращению существования непризнанного Нагорного Карабаха. Однако нужно учитывать, что с точки зрения международного права ОДКБ не могла быть вовлечена в армяно-азербайджанский конфликт.

Параллельно у Армении осложнились отношения и с Минском из-за визита в мае 2024 года Александра Лукашенко в Азербайджан, во время которого белорусский президент посетил и перешедший под контроль Баку Карабах.

Военнослужащие ВС РФ Фото: МО РФ

Отсутствие Армении на учениях ни для кого не стало сюрпризом, отметил Виктор Литовкин.

— Они постепенно отдаляются от организации после отзыва генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова несколько лет назад, — считает он.

Этот процесс продолжается, о чем свидетельствует неучастие Армении в учениях ОДКБ в Казахстане, сказал «Известиям» заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.

— Параллельно Ереван стремится укрепить сотрудничество в области безопасности с Европейским союзом, отдельными странами Европы и с США. В Армении это называют диверсификацией отношений в сфере безопасности. В России подобные устремления Еревана не находят понимания, — считает он.

Такое отстранение республики можно рассматривать как способ угодить западным партнерам в расчете получить больше поддержки и помощи, считает эксперт. По его словам, Ереван продолжит придерживаться этого курса, хотя ни США, ни страны Европы не способны стать гарантами безопасности для Армении.